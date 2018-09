المتوسط:

أصدر اللواء السابع مشاة اليوم الإثنين، إيجاز عسكري بشأن آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس.

كشف اللواء السابع في إيجازه بأن من وصفهم بـ” المغرر بهم من المليشيات المتحصنة بالأحياء السكنية” في طرابلس حاولوا مباغتة قواته في مختلف المحاور، مبيناً بأن وحداته قاموا على الفور بالتعامل مع هذه “المليشيات” وفق الخطط العسكرية المحكمة.

اختتم اللواء السابع في إيجازه بالتأكيد على أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة، داعياً أفراد من وصفهم بـ”مليشيات المغرر بهم” إلى العودة إلى بيوتهم وعدم المشاركة مع “المارقين” في هذه الخروقات.

The post اللواء السابع: المليشيات المتحصنة في طرابلس حاولت مباغتتنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية