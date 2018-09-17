اليونيسف تشيد بإقبال الفتيات على المشاركة في النشاطات الخدمية والمجتمعية

قالت منظمة اليونيسف في ليبيا، إن أغلب الفتيات في مدينة زوارة ينصب اهتمامهن هذه الفترة على تعلم البرمجيات، وتصميم الأزياء وصيانة الهواتف النقالة، مشيدة بطموحهن إلى كسر الحواجز وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وعبر صفحتها في فيسبوك، لفتت المنظمة إلى ان شابات وشبان زوارة، الزنتان، البيضاء وسبها يحضرون دوريا إلى مكتب اليونيسف للمشاركة بأفكارهم والمساهمة في التخطيط لأنشطة مراكز الشباب في بلدياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن إشراك النساء ببرامج التطوير والتدريب والتعليم المهني والتقني، هو ما تدعمه بعثة الاتحاد الاوربي في ليبيا بالتعاون مع اليونيسف، حيث ستضع بعض الأفكار موضع التنفيذ.

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