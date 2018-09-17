اشتباك بحري وإنقاذ مُهاجرين قبالة زوارة

أنقذت القوات البحرية الليبية، 57 مهاجرا غير قانوني، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاطي متوقف على بعد حوالي 60 ميلا شمال زوارة.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، بصفحته في “فيسبوك”، إنه وبناء على بلاغ، تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية “الزورق تليل” من إنقاذ هؤلاء المهاجرين، الأحد.

وأضاف مكتب الإعلام أنه وعند الاقتراب من قارب المهاجرين تبين أن بجانبه يخت يقل 6 مسلحين حاولوا إفشال عملية الإنقاذ، لكن الدورية قامت بالرد عليهم ما أجبرهم على الهروب باتجاه الساحل.

ووفق المكتب، فقد تبين أن المسلحين قاموا بتحميل المهاجرين على متن القارب، وأن العدد الإجمالي الذي كان في القارب عند خروجه من الساحل حوالي 80 مهاجرا.

وأشارت القوات البحرية الليبية إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل عند الساعة 23:00، وتم إنزالهم بالنقطة، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر.

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