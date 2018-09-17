سفينة اوبا ستار تصل ميناء بنغازي محملة ب 16 طن اسمنت

قال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن سفينة “اويا ستار” التابعة لوكالة النيل للتوكيلات الملاحية قد دخلت إلى الميناء اليوم الإثنين.

وأكد الشهيبي عبر صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري أن السفينة كان على متنها 16 ألف طن اسمنت سائب، مضيفا أنه تم الشروع في تفريغ الشحنة.

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