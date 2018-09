المتوسط:

قام فريق الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع زوارة اليوم الإثنين، بتقديم الإسعافات الأولية لمهاجرين غير شرعيين.

وأشارت صفحة الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إلى أنَّ الهلال الأحمر قام بنقل بعض النساء الحوامل إلى مستشفى زوارة البحري لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

