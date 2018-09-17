بلدي حي الأندلس يطالب بتفعيل الأجهزة الأمنية وخروج التشكيلات المسلحة

دعا عميد بلدية حي الاندلس محمد الفطيسي، مديرية أمن طرابلس إلى تفعيل الأجهزة الأمنية، وخروج جميع التشكيلات المسلحة من البلدية.

وطالب الفطيسي، في اجتماع لأهالي بلدية حي الأندلس، بتسليم من وصفهم بالجناة الذين قتلوا الشاب عاشور للقضاء، وإخلاء سبيل الشاهد الأساسي في القضية المعتقل داخل معسكر 7 أبريل.

ووصف عميد بلدية حي الأندلس الحالة الأمنية داخل البلدية بالمتردية، مؤكدا ارتكاب “العصابات المسلحة” لتعديات واضحة.

وشهدت بلدية حي الأندلس إغلاقًا للشوراع؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية داخل البلدية.

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