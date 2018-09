المتوسط:

أفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، بأنَّ سفينة «اويا ستار» التابعة لوكالة النيل للتوكيلات الملاحية قد دخلت إلى الميناء اليوم الإثنين، الموافق 17/9/2018.

وأشار «الشهيبي»، إلى أنَّ السفينة كان على متنها 16 ألف طن أسمنت، لافتًا إلى أنه تم الشروع في تفريغ الشحنة.

The post ميناء بنغازي البحري يُعلن وصول سفينة محملة بـ 16 ألف طن أسمنت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية