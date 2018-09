المتوسط:

أفادت صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” اليوم 17 سبتمبر أنه قد تم شحن بضاعة بملايين اليورو من سوريا إلى ليبيا ، حيث يعتبر هذا أكبر اكتشاف لبضاعة المخدرات في حاويات منقولة عبر الميناء.

وقالت الصحيفة إن وزارة الجمارك أكدت أن هذه أكبر شحنة على الإطلاق ” لمخدر راتنج القنّب” تم ضبظها أثناء فحص أربع حاويات في ميناء مالطا “فريبورت ” اليوم الاثنين.

وقالت الجمارك في بيان لها ” إن ثلاث حاويات احتوت على دلاء لمنظف الأواني والرابعة كانت تحمل مشاعل ”

هذا وقد تم اعتبار أن الحاويات التي كانت تمر عبر مالطا في طريقها من سوريا إلى ليبيا “حاويات ذات مخاطر عالية ” وذلك بعد تحليل المخاطر الذي أجرته وحدة مراقبة حاويات الجمارك المالطية ، وتم فحص جميع الحاويات الأربعة بواسطة الماسحات الضوئية ZBV backscatter ، وبالتالي ومن خلال ماسح ضوئي جديد للأشعة السينية Nuctech وفي كلتا المناسبتين كانت كل دلاء المنظفات تؤشر إلى عدم تناسق في الصورة.

وعند الفحص المادي، كشف مسؤولو الجمارك عن حزم من مادة بنية مخفية داخل المنظفات وبعد إجراء اختبار ميداني للمخدرات أجراه مسؤولو الجمارك، كان هناك مؤشر إيجابي على راتينج القنب.

وقالت الجمارك أن قيمة الشحنة تقدر بملايين اليورو في الشوارع رغم أن القيمة الدقيقة لم يتم تأكيدها بعد إجراء تحليل النقاوة.

وطلب مسؤولو الجمارك مساعدة فرقة الشرطة لمكافحة المخدرات وقسم الطب الشرعي في شرطة مالطة والذين يتولون الآن التحقيق في القضية والبت فيها، وتم إبلاغ قاضي التحقيق بالقضية.

وقالت الجمارك إنه على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أن هذه الكمية كانت الأكبر من نوعها في مالطا سواء من حيث الكمية أو القيمة .

The post تهريب أكبر شحنة مخدرات عن طريق ميناء مالطا من سوريا إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية