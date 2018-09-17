متهم جديد بقضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

لا تزال الصحافة الفرنسية تبحث بعمق عن أدلة تورّط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية تلقيه تمويلا من معمّر القذافي لدعم حملته الرئاسية عام 2007.

فقد أشارت صحيفة “لوموند” بأصابع الاتهام صوب وزير الداخلية السابق كلود جيان، المتهم في قضية التزوير وغسل الأموال منذ عام 2015 بضلوعه في الحملة.

ويلاحق قضاة تحقيق ماليين في باريس جيان الذي شغل أيضا منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية والذي ظل الذراع الأيمن لساركوزي طيلة 10 سنوات.

ويسعى القضاة للبحث عن مصدر تحويل مالي بقيمة 500 ألف يورو في 2013 لحساب جيان، وبرر التحويل بأنه ثمن بيع لوحتين تعودان إلى القرن السابع العشر، إلا أن الخبراء اعترضوا على قيمة اللوحتين.

وربطت “لومند” علاقة ساركوزي ومقربين منه كوزير الميزانية السابق “اريك وورث” المتهم في القضية أيضا مع أطراف لها علاقة أو يشتبه فيهم بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية لعام 2007، كما أن طلب محامي سيف الإسلام القذافي من قضاة فرنسيين إعادة أموال دفعها والده لساركوزي الأمر يجعل هذه الصحف تبحث أكثر.

الاتهامات الجديدة لساركوزي تعزز فكرة السلطات المستقلة التي تعمل على إماطة اللثام عن لغز تمويل الحملة الرئاسية للرئيس الأسبق.

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