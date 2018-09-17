اللواء السابع: تصدينا لهجوم في طرابلس وهذا موقفنا من الهدنة

أعلن اللواء السابع مشاة صد هجوم من التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي للواء في إيجاز عسكري حاولت اليوم الاثنين عناصر متحصنة بالأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس “مباغتة قوات اللواء السابع في مختلف المحاور” مضيفا إلا أن (قواتنا) قامت على الفور بالتعامل مع هذه (العناصر) وفق الخطط العسكرية المحكمة.

وأضاف البيان “مازلنا ملتزمين بالهدنة وندعو ( الشباب المنضمين للتشكيلات المسلحة بطرابلس) إلى العودة لبيوتهم وعدم المشاركة مع المارقين في هذه الخروقات.

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