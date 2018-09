«البحرية الليبية» تنقذ 57 مهاجرًا قبالة سواحل زوارة

المتوسط:

قامت «القوات البحرية الليبية»، بإنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاطي متوقف على بعد حوالي 60 ميلا شمال زوارة.

وأفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية، بأنه وبناء على بلاغ، تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية «الزورق تليل» من إنقاذ هؤلاء المهاجرين.

وأشار مكتب الإعلام، إلى أنه وعند الاقتراب من قارب المهاجرين اتضح أن بجانبه يخت يقل 6 مسلحين حاولوا إفشال عملية الإنقاذ، إلا أنَّ الدورية قامت بالرد عليهم ما أجبرهم على الهروب باتجاه الساحل.

ولفت مكتب الإعلام، إلى أن المسلحين قاموا بأخذ المهاجرين على متن القارب، وأن العدد الإجمالي الذي كان في القارب عند خروجه من الساحل حوالي 80 مهاجرًا.

