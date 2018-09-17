تحركات قبلية لإحتواء الأزمة الليبية

لم ينزع اتفاق وقف إطلاق النار بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس برعاية أممية،والذي عقد الثلاثاء 04 سبتمبر 2018، الرغبة في إنهاء الحرب لدى أطراف القتال. فلم تسحب الميليشيات الأسلحة الثقيلة من مؤسسات الدولة والمناطق السكنية، فيما تتواصل لهجة التصعيد بين الأطراف المتصارعة منذرة بتجدد القتال.

وأمام تعقد الأزمة وتصاعدها،شهدت ليبيا خلال الايام الماضية تحركات في محاولة لانهاء حالة الصراع واعادة الهدوء.ومع التحركات الدبلوماسية محليا ودوليا،جاء دخول القبائل على خط الأزمة في البلاد،وذلك في محاولة لاحتواء تبعات الصراعات والانقسامات والتقليل من تعاظم خطرها الذي يهدد بادخال البلاد في منعرج خطير.

ملتقى أجخرة

في ظل المساعي التي تقوم بها بعض الدول العربية لحل الأزمة الليبية، تواصل القبائل الليبية اجتماعاتها التي تحاول احتواء الآزمة وإيجاد حلول لها.حيث بحثت شخصيات اجتماعية ليبية، خلال ملتقى وطني بمدينة “أجخرة” إحدى واحات وسط جنوب ليبيا، الوضع العام في البلاد.وحضر الملتقى -الذي أقيم وسط تدابير أمنية مشددة من قبل الجيش الليبي ومديرية الأمن- ممثل للبرلمان والحكومة المؤقتة التابعة له، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى شيوخ وأعيان القبائل والمدن الليبية.

وأكد منظمو ملتقى القبائل الليبية في اجخرة أن أهداف الملتقى تتلخص في البحث عن مخرج للأزمة السياسية القائمة قبل ديسمبر المقبل، إذ اعتبروا أن كل الأجسام السياسية تنتهي صلاحيتها بقدومه.وبين رئيس اللجنة التحضيرية،محمد إدريس المغربي، خلال كلمة للمنظمين أن اللجنة دعت المبعوث الأممي غسان سلامة لحضور الملتقى، إضافة إلى توجيهها الدعوات لممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأجمع المشاركون بملتقى القبائل الذي باشر أعماله،الأحد،على ضرورة انجاز ترتيبات المصالحة بين جميع الأطراف الليبية،وتوحيد الجيش،ورفض تقسيم ليبيا،وإجراء الإنتخابات المتفق عليها بمؤتمر باريس وفي موعدها المقرر.ولفت المجتمعون في كلماتهم إلى أن الهدف من الملتقى، هو إيجاد الحلول لما تعانيه ليبيا من أزمات ، مشددين على أن هذا الاجتماع ليس كسابقيه،مطالبين في الوقت ذاته بخروج الميليشيات من طرابلس،وإبقائها لأهلها.

وشدد كل من عميد بلدية اجخرة أحمد موسى،وممثلي أعيان المنطقة الشرقية عمران صالح و حسين أحمد،وممثلي أعيان المنطقة الغربية محمد المغربي وعلي حسين والدكتور جمال محمد،وممثل الطوارق في الجنوب عبدالرحمن خير،وممثل القطاع الشبابي سراج الفيتوري،وممثل أعيان الجبل الغربي جمعة محمد،على أن الكيانات القائمة حاليا لم تعد تمثل أحد،ومن الضروري أن يقول الشعب كلمته من خلال الصندوق لبناء الدولة.

يشار إلى أنه عقدت خلال الايام الماضية عدة اجتماعات ببلدية اجخرة ضمت عميد واعضاء المجلس البلدي مع مختلف المكونات داخل البلدية حيث نوقشت المواضيع التي تخص التحضير للمؤتمر الوطني الجامع للقبائل الليبية ، حيث تم بموجبها تشكيل لجنة مركزية وعدة لجان فرعية تابعة للمجلس وإعداد آليات للتنسيق فيما بينها لإستضافة هذا المؤتمر.

ملتقى ترهونة

من جهة أخرى،شهدت ليبيا اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية الذي عقد السبت 15 سبتمبر 2018،في مدينة ترهونة وحضره عدد كبير من مشائخ وأعيان قبائل المنطقتين الغربية والوسطى لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد والنظر في آلية للخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة.

وأصدر الملتقى بيانه الختامي الذي عقد تحت شعار نعم من أجل ليبيا لمناقشة الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس.وأعلن فيه أن سبب البلاء وضنك العيش وأزمة السيولة النقدية سيطرة المجموعات المسلحة على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه.

وأكد الملتقى،الذي التأم في مدينة “ترهونة” الليبية،في البيان الختامي أنه لا علاج لهذا التردي إلا بالعمل الجاد لحل هذه الميليشيات، مطالبة حكومة الوفاق بحل المليشيات المسلحة المدعومة من قطر والمنتشرة بالعاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى خلال 3 أيام، وشددت على ضرورة الشروع في إجراءات تسليم كامل أسلحة الميليشيات المسلحة ومعداتها للجهات الرسمية المختصة وإلغاء كافة الأجسام الموازية لها.

ودعت القبائل الليبية، إلى البدء في “إجراءات تسليم الميليشيات المسلحة لكامل أسلحتها ومعداتها للجهات الرسمية المختصة، وإلغاء الأجسام الموازية لها كافة”.وشدّد البيان، على “ضرورة إحالة المتورطين في الجرائم الجنائية والفساد المالي، من منتسبي هذه الميليشيات ومن قدم لها الدعم إلى التحقيق فورًا، وتسليم السجون إلى السلطات القضائية وتسليم المنافذ للجهات المختصة وإخلاء جميع مؤسسات الدولة من مظاهر السلاح”.

وأعلن الملتقى، رفضه أي ترتيبات أمنية من شأنها “المماطلة، أو الإبقاء على هذه الميليشيات أو إعادة تدويرها بأي صورة من الصور،مشيرا إلى أن طرابلس عاصمة لكل الليبيين، مشددًا على أهمية تشكيل قوة مشتركة من المدن الليبية كافة، قوامها الجيش والشرطة النظاميان لتأمينها وحمايتها.مؤكدا، على ضرورة “الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية، تحت مسمى واحد ورئاسة أركان واحدة، ولاؤها لله ثم للوطن”.

وأكد عبد الرحيم البركي، أحد أعيان قبائل ترهونة، خلال كلمته في اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية بترهونة، أن “حل كل أزمات ليبيا يكمن في حل الميليشيات”، مشيرًا إلى أنّه “سيتم تسليم معدات وأسلحة الميليشيات المسلحة للجهات الرسمية في الدولة”.وطالب البركي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالعمل بجدية في كافة الملفات التي تعمل على دعم الأمن والاستقرار في البلاد، داعيًا كافة العناصر المنخرطة في الميلشيات المسلحة إلى العودة إلى أهاليهم، وترك كل ما من شأنه التخريب والتدمير في البلاد.

الأعيان الليبي

على صعيد آخر،قال محمد المبشر، رئيس “مجلس الأعيان” الليبي إن البعثة الأممية برئاسة المبعوث الأممي غسان سلامة تجاوزت المهام المكلفة بها في ليبيا، وأن الأمر يرجع لتراجع الدور الليبي الداخلي.

ونقلت “سبوتنيك” عن المبشر قوله أن تراجع الدور الليبي-الليبي في مسألة المصالحة والإجراءات السياسة والدستورية أدى إلى تدخل البعثة الأممية في أمور ليست من اختصاصها، وأن اللوم في مثل هذه المواقف يوجه إلى الليبيين لعدم قدرتهم على التحاور أو حل الأزمة.

وعن هدنة طرابلس، أوضح المبشر أنه على الرغم من وقف إطلاق النار إلا أنه لا يوجد ضمان لعدم تجدد الاشتباكات مرة ثانية، وأن الضمان الوحيد لهذا الأمر هو نزع السلاح وحل التجمعات أو الكتائب المدنية المسلحة” الميليشيات” وتمكين القوات المسلحة والشرطة من زمام الأمور.مشيرا الى أن توحيد المؤسسة العسكرية بات ضروريا ولازما من أجل إنهاء الوضع الراهن.

وفيما يتعلق بدور مجلس الأعيان وشيوخ القبائل الفاعل على الأرض، أوضح أن التراجع الحاصل على الأرض يعود لمسألة الاستثمار السياسي في الشق المجتمعي الأمر الذي أدى إلى حدوث انشقاق في الصفوف وعدم التأثير الكبير في ضبط الأوضاع، إلا أن المجلس يثمن أي تحركات تجاه توحيد الصف، وأنه لم ولن يدعم أي جسم سياسي أو عسكري سوى في إطار مصلحة الوطن العامة الجامعة، وأن يقف وراء كل التحركات التي من شأنها توحيد الصف ولم الشمل.

وشهدت العاصمة الليبية بداية من ليل الأحد 26 أغسطس/آب الماضي اشتباكات هي الأعنف منذ 7 سنوات، حتى توقيع الهدنة برعاية الأمم المتحدة، 4 سبتمبر/أيلول الجارى، بين مليشيات سيطر على المدينة.وشهدت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الإثنين الماضي، تفجيرا انتحاريا تبعه إطلاق نار من قبل 6 مسلحين يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وفي ظل الانقسام المؤسسي والسياسي والمجتمعي، وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد،ناهيك عن العجزالدولي عن الوصول لحلول توافقية بين المتنازعين،يرى الكثيرون،أن الأمل يبقى معلقا على عاتق القبائل الليبية لإيجاد التوازن السياسي وجلب الأمن والاستقرار حيث يمكن للقبائل أن تساهم في المصالحة من خلال دورها الفريد في الحفاظ على الأمن في البلاد.

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