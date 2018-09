«اليونيسيف»: إقبال كبير من جانب فتيات ليبيا على المشاركة في النشاط الخدمي

المتوسط:

أفادت «منظمة اليونيسيف» في ليبيا، بأنَّ معظم الفتيات في مدينة زوارة يهتمون هذه الفترة على تعلم البرمجيات، وتصميم الأزياء وصيانة الهواتف النقالة، مشيدة بطموحهن إلى كسر الحواجز وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ شباب وفتيات زوارة والزنتان والبيضاء وسبها يحضرون دوريًا إلى مكتب اليونيسيف للمشاركة بأفكارهم والمساهمة في التخطيط لأنشطة مراكز الشباب في بلدياتهم.

ولفتت المنظمة، إلى أنَّ إشراك الفتيات في برامج التطوير والتدريب والتعليم المهني والتقني، هو ما تدعمهُ بعثة الاتحاد الاوربي في ليبيا بالتعاون مع اليونيسيف، حيث ستضع بعض الأفكار موضع التنفيذ.

