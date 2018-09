المتوسط:

قام فريق المنظمة الدولية للهجرة بتأمين الغذاء والماء لـ 434 مهاجراً في مركز إيواء أبو سليم.

وأكدت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم، أن الفريق الخاص بها استعاد أمس إمكانية الوصول إلى مركز إيواء أبو سليم، مضيفة أنه تابع الاحتياجات الفعلية للمهاجرين المتضررين بسبب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

