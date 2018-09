عميد بلدية طرابلس: “السراج” مقصر إعلاميا.. ويجب أن تشمل الترتيبات الأمنية ليبيا بأكملها

المتوسط – سامر أبو وردة

قال رئيس المجلس البلدي طرابلس المركزي، عبد الرؤوف بيت المال، إن لقاء رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قد جاء متأخرا، مضيفاً، أن هناك تقصير في الظهور الإعلامي من جانب “السراج” وللمجلس الرئاسي بأكمله.

وخلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أكد “بيت المال” أن اللقاء كان فرصة لعمداء البلديات لطرح مشاكلهم في العلن، وتابع، “كان اللقاء صريحا وشفافا“

وجدد “بيت المال” مطالبته بأن تشمل الترتيبات الأمنية ليبيا بالكامل، وليس طرابلس فحسب، مشيراً إلى أن بعض المشكلات مثل مشاكل المياه وتهريب الوقود في طرابلس تأتي من خارجها.

وطالب “بيت المال” بدعم صلاحيات البلديات من خلال إصدار قرار من المجلس الرئاسي بنقل اختصاص “الخدمات العامة” إلى البلديات، مضيفاً أن قرار “السراج”، بعقد لجنة من ٣ أو ٤ عمداء لمناقشة الموضوع، لم يكن هناك حاجة إليه، وخاصة أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من جانب وزارة الحكم المحلي.

كما طالب بمناقشة الخلافات بين البلديات ولجنة الأزمة طرابلس، بعيدا عن الإعلام، وأكمل، “هناك نوع من عدم المصداقية وعدم التدقيق في المعلومات من بعض وسائل الإعلام من لكي يحققوا سبقا إعلاميا دون مراعاة مصلحة الوطن، والشعب يعاني من ذلك وتتأثر نفسية المواطنين بشكل سلبي“

