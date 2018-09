المتوسط:

اتهم قضاة التحقيق المكلفون بملف تمويل ليبيا خلال حكم معمر القذافي لحملة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي في 2007، وزير الداخلية السابق كلود غيان الذي كان مدير حملته، بالفساد، حسبما أعلنت الاثنين مصادر متطابقة لموقع «فرانس 24».

وأضاف الموقع الفرنسي، أنَّ مصادر متطابقة اليوم الإثنين، أفادوا بأن قضاة التحقيق المكلفين بملف الاشتباه بتمويل ليبيا للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق كلود غيان، بتهم عدة تتعلق بالفساد.

وأشار الموقع، إلى أنه سبق وأن اتهم «غيان» في 2015 في هذه القضية بـ”تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة”، قبل أن يوجه إليه في 11 سبتمبر الجاري تهم التغاضي عن الفساد و”إخفاء اختلاس أموال عامة”، و”التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية”، حسبما أفادت مصادر قضائية.

ولفت الموقع، إلى أنه من المعروف أن غيان تسلم منصب الأمين العام للرئاسة، ووزارة الداخلية خلال حكم ساركوزي بين عامي 2007 و2012، وحتى الآن كان متهما فقط بشأن تحويل مشبوه بقيمة نصف مليون يورو إلى حسابه، وبرر ذلك بأنه باع عام 2008 لوحتين فنيتين، إلا أن هذا التبرير لم يقنع المحققين الذي وجهوا إليه تهمة “تبييض اختلاس مالي عبر مجموعة منظمة”.

The post زلزال «التمويل الليبي لحملة ساركووزي» يطال وزير داخلية فرنسا السابق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية