فتحي باشاغا يعلق على انقضاء موعد 16 سبتمبر الذي تضمنه بيان اجتماع باريس

علّق عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، فتحي باشاغا، على حلول الموعد الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع باريس، وهو 16 من شهر سبتمبر الجاري، للتوصل إلى قاعدة دستورية تجرى بموجبها انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر المقبل، دون الإيفاء به، من قبل أطراف الاجتماع.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» :«إن وضع تاريخ محدد في زمن قصير لإنجاز ما اعتبره لأهم وأعظم الخطوات للانتقال إلى الوضع الدائم دون النظر للواقع على الأرض ودون الأخذ في الحسبان عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي وحالة الفوضى الأمنية السائدة، مع وجود صراع دولي وإقليمي، هي عوامل أساسيه في عدم الإيفاء واستدراك هذا الاستحقاق، إلى جانب عدم وجود قاعدة تشريعية متفق عليها لسن قانون الانتخاب».

ونص بيان اجتماع باريس الذي انعقد في آخر مايو الماضي بحضور الأطراف الرئيسة الأربعة للأزمة الليبية على أن: «تعمل الأطراف الليبية على إعداد قاعدة دستورية وفنية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية في موعد أقصاه منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بالتنسيق بين مؤسسات الدولة الليبية والأمم المتحدة، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر2018».

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