«الطيران المدني» يرجح عودة الرحلات عبر مطار معيتيقة خلال 4 أيام

رجحت مصلحة «الطيران المدني» عودة الرحلات إلى مطار معيتيقة في غضون 4 أيام، مع استمرار الرحلات عبر مطار مصراتة.

وأكد رئيس مصلحة «الطيران المدني» كابتن نصر الدين شائب العين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن وزارة المواصلات تعمل في الوقت الراهن على إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل المطار، وهو ما يتسق مع تصريحات وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام مصطفى عاشور ظهر اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات في مطار معيتيقة.

وأضاف شائب العين أن الترتيبات الأمنية وإجراءات التسليم والاستلام تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أيام على الأقل لإنهاء هذه الخطوة، منوهاً بأن الرحلات ستظل معلقة في مطار معيتيقة خلال هذه الفترة بينما ستستمر الرحلات عبر مطار مصراتة. وشدد رئيس مصلحة الطيران المدني على أهمية التأكد من تأمين المنطقة بالكامل قبل استئناف الرحلات؛ حفاظاً على أرواح المسافرين والطائرات.

وكانت رحلات الطيران قد توقفت في مطار معيتيقة بسبب أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها العاصمة طرابلس.

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