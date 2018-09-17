اخبار ليبيا الان

الحكومة المؤقتة الليبية تلغي قرار الحصول على موافقة أمنية للراغبين في السفر إلى الخارج

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، اليوم الاثنين، عن إلغاء قرار حصول المواطن الليبي على موافقة أمنية للسفر إلى الخارج.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في بيان صحافي عبر الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة، إن “مجلس الوزراء قرر إلغاء الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنين الليبيين عبر كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة”، مؤكدا أن “هذه الخطوة جاءت احتراما لحرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة”.

وكان الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا، اللواء عبد الرازق الناظوري، قد أصدر في 16 شباط/ فبراير 2017 القرار رقم 7 لعام 2017، الذي يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية ما بين 18 و45 عاما إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد أصدر قرارا في 21 تموز/ يوليو الماضي بإلغاء صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها الناظوري، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • غير من كان معدل عليك يا تيس يا ثني يا كذاب يا جبان ؟؟؟ اذهب لعنة الله عليك حتي اصلك ماهو ليبي يا مرتزق

    رد

  • غير من كان معدل عليك و علي قراراتك يا تيس يا ثني يا كذاب يا جبان ؟؟؟ اذهب لعنة الله عليك حتي اصلك ماهو ليبي يا مرتزق

    رد