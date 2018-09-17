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اعترافات سارق سيارة بقوة السلاح بطرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية المكلف من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتأمين مناطق غرب طرابلس، الإثنين، فيديو لاعترافات متورط بسرقة سيارة بقوة السلاح في طرابلس.

وقال الجهاز إن المدعو فؤاد كمال مسعود، قام بسرقة سيارة من مواطن بقوة السلاح، ليتم بعدها القبض عليه وهو يقود السيارة، من قبل إحدى الدوريات والنقاط الأمنية المتمركزة في العاصمة.

وأشار الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إلى أنه تم التحقيق مع المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأضاف جهاز الأمن العام أنه سيبدأ بنشر عدد من قضايا السرقة والسطو المسلح داخل نطاق العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • و يجيك تيس زي وزير داخلية الفرقاطه عبدالسلام عاشور و يقولك طرابلس امنه لعنك الله يا حقير و لعن من رشحك لمنصب وزير داخليه المفروض لو انك راجل. تستقيل لانكم مجرد بهيم لا عندك احساس و لا ضمير

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