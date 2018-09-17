اعترافات سارق سيارة بقوة السلاح بطرابلس

نشر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية المكلف من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتأمين مناطق غرب طرابلس، الإثنين، فيديو لاعترافات متورط بسرقة سيارة بقوة السلاح في طرابلس.

وقال الجهاز إن المدعو فؤاد كمال مسعود، قام بسرقة سيارة من مواطن بقوة السلاح، ليتم بعدها القبض عليه وهو يقود السيارة، من قبل إحدى الدوريات والنقاط الأمنية المتمركزة في العاصمة.

وأشار الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إلى أنه تم التحقيق مع المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأضاف جهاز الأمن العام أنه سيبدأ بنشر عدد من قضايا السرقة والسطو المسلح داخل نطاق العاصمة طرابلس.

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