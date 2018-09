«المشري» يبحث مع السفير الروسي الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أمس الاثنين، مع السفير الروسي لدى ليبيا “إيفان مولوتكوف”، تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

وأوضح المشري، الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا بشكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد، مشددا على ضرورة حصر التعامل عبر المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ومبينا دور تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطن.

