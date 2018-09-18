توصيات مؤتمر القبائل الليبية المنعقد في اجخرة

أصدر مؤتمر القبائل الليبية المجتمع في مدينة اجخرة بالواحات توصيات عدة لخصت ما توصل إليه المجتمعون من رؤى وأفكار و مقترحات للمساهمة في حل الأزمات والمختنقات والأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد .

دوَّن الأعيان والمشائخ المتحاورون في ختام مؤتمر اجخرة مطالبهم في نقاط أبرزها ، توحيد ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتفعيل القضاء – رفض كافة التشيكلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة الليبية، كما طالبوا مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع حضر التسليح عن الجيش الوطني.

أكد المجتمعون أيضاً على ضرورة توحيد المؤسسات العامة والسيادية للدولة الليبية وإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية وفق ما جاء في اتفاق باريس.

ونوه المؤتمرون على الاستفتاء على الدستور ولكن بعد إعادة النظر في المسودة والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من لجان البرلمان المختصة، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق والتأكيد على عودة المهجرين والنازحين وتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام

وختم المشائخ والأعيان توصياتهم بإقتراح تشكيل جسم تسند إليه متابعة التوصيات تحت مسمي “مجلس شيوخ ليبيا” على أن تكلف اللجنة التحضرية بمتابعة الإجراءات المطلوبة.

كما نبه المجتمعون في اجخرة على اللجوء للمظاهرات العامة والعصيان المدني في كافة المدن الليبية في حال عدم تنفيذ توصيات الملتقى .

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