عقد النائب الأول لمجلس الدولة الاستشاري “ناجي مختار” و المقرر محمد أبوسنينة، اجتماعا تشاوريا مع عدد من أعضاء المجلس،أمس الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فإن المجتمعون بحثوا آخر تطورات الأوضاع بالعاصمة،مؤكدين على أن تعهد الأطراف المشاركة في اجتماع الزاوية – الذي تم بتسيير من البعثة الأممية – بعدم إدخال العاصمة في حرب أهلية يعد خطوة إيجابية يتوجب على كل الأطراف الالتزام بها.

The post أعضاء بــ«الاستشاري» : مخرجات اجتماع الزاوية يُعد خطوة إيجابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية