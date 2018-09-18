مديرية أمن بنغازي تطلق الحملة الثانية لضبط الشارع العام

حضر مدير مديرية أمن بنغازي أمس الاثنين الجمع الصباحي الشامل لجميع منتسبي قسم المرور و التراخيص التابع للمديرية بمعية المعاونين في المديرية و معاون الشؤون الأمنية بالمديرية والسيد المعاون الشؤون العامة بالمديرية والسيد معاون الشؤون التفتيش بالمديرية.

أبدى مدير المديرية العديد من الملاحظات والتنويهات التي تساهم في الرفع من مستوى العمل الأمني المروري على مستوى المدينة وحث منتسبي القسم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للصالح العام.

و انطلقت بعد الجمع المرحلة الثانية للحملات المرورية ضمن عمل قوة ضبط الشارع العام التى بدأت من خلال توفير إمكانية الدفع المتاحة لإنهاء إجراءات تسجيل المركبات ، و عبر إقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة .

تنطلق المرحلة الثانية بالتنسيق مع العديد من الأقسام بالمديرية والإدارة العامة للبحث الجنائي وتتضمن أيضاً توجيه قوافل متحركة تجوب الشوارع والأحياء لضبط الشارع العام .

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