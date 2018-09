كلفت قبائل الزنتان،اللجنة الاجتماعية بالمدينة بالتواصل مع الجهات الرسمية والاعتبارية بشأن إيجاد حل ومتابعة أوضاع الأحداث الدائرة في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو للقبائل، أظهروا خلاله مخرجات الاجتماع الأخير لقبائل الزنتان في الخامس من الشهر الجاري، والذي تم فيه بحث الأحداث الدائرة في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس فى ظل التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة و التي أدت إلى مواجهات مسلحة بين عدد من الأطراف.

وشددت القبائل، بأن هذه اللجنة هي المسؤولة الوحيدة المخولة للتحدث بإسم الزنتان مع الجهات المحلية لحين انتهاء أحداث العاصمة.

The post قبائل «الزنتان» تكلف «اللجنة الاجتماعية» بالتواصل مع الجهات الرسمية حول أحداث العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية