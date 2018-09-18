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إجتماع موسع في سرت لحل مشكلة انقطاع المياه

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سرت اجتماعاً موسعاً لوضع حل لمشكلة انقطاع المياه في أحياء واسعة و ضواحي من المدينة.

انعقد الاجتماع برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور أعضاء البلدية و رئيس لجنة إدارة جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى و مراقب التشغيل سرت بجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي إضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان بالمناطق التي تعاني أكثر من غيرها انقطاع المياه كضاحية الأربعين شرقي المدينة و جارف و منطقة الثلاثين غرباً.

ناقش المجتمعون الأسباب الخاصة لانقطاع المياه و رصدوا آخر المستجدات والحلول التي من شأنها التسريع في رجوع المياه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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