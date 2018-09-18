مؤتمر قبائل ليبيا المنعقد بأجخرة يصدر البيان الختامي

أجخرة 18 سبتمبر 2018 (وال)- أصدر مؤتمر قبائل ليبيا الذي احتضنته بلدية اجخرة، بيانه الختامي مساء أمس الإثنين؛ بعد انتهاء جلساته التشاورية بين وجهاء وأعيان ومشايخ القبائل الليبية ممثلين لكافة أرجاء البلاد .

هذا وتلى بنود البيان الختامي، عضو لجنة صياغة مقترحات مؤتمر القبائل الليبية السيد المرغني علي، مستهلاً بأول بند في البيان؛ هو توحيد ودعم المؤسسة العسكرية وتفعيل القضاء .

وجاء ثانياً؛ رفض كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة العربية الليبية، ثالثاً توحيد المؤسسات العامة والسيادية، والبند الرابع المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق ما نص عليه اتفاق باريس، وخامساً مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع حضر التسليح عن القوات المسلحة، وسادساً الاستفتاء على الدستور بعد إعادة النظر في المسودة، وسابعاً تفعيل القانون رقم (6) لعام 2015؛ بشأن العفو العام، والبند الثامن المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق، وتاسعاً ضرورة عودة المهجرين بالخارج والداخل، عاشراً وأخيراً ضرورة تأمين الحدود الليبية من أي عدوان خارجي، ورفض توطين المهاجرين غير الشرعيين في الأراضي الليبية .

هذا وأشار المرغني إلى أنه سيتم تشكيل جسم تُسند إليه متابعة تنفيذ التوصيات تحت مسمى مجلس الشيوخ الليبي، على أن تُكلف اللجنة التحضيرية بالإجراءات العامة؛ لافتاً إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب؛ ستعطى التعليمات بالعصيان المدني السلمي داخل المدن والمناطق . (وال – أجخرة) ع م / س ع/ ر ت

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