فيديو| برئاسة «طاطاناكي»..«التجمع الديمقراطي» يؤكد على حل الميليشيات وإجراء الانتخابات

تحت شعار «بحكمة شيوخنا وبقوة سواعدنا نبني بلادنا»، وبعدد منتسبين بلغ نحو ٥٥ ألف مواطن من كل ربوع ليبيا، و٥٤ مكتبا في مختلف أنحاء البلاد، انعقد، أمس الإثنين، المؤتمر الأول لحزب التجمع الليبي الديمقراطي.



وأوضح الأمين العام للتجمع الليبي الديمقراطي، «محمد المسلاتي»، أن الحزب عبارة عن تجمع ليبي وطني من التيار الوسطى المعتدل يشمل فئات المجتمع الليبي التي تؤمن بالحرية والمساواة في إطار الدستور، ويسعى لضمان حقوق وواجبات وحريات جميع المواطنين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز، مضيفاً أن التجمع مستقل بشكل تام عن كل التجاذبات السياسية الحالية، ويرأسه «حسن طاطاناكي».



وأعلن «المسلاتي»، في تصريحات تليفزيونية رصدتها «المتوسط»، عن الأهداف المرحلية العاجلة للتجمع، والتي شدد السياسيون والأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس حضور المؤتمر عليها، محددا إياها في هدفين.



حيث قال «المسلاتي»، الهدف الأول هو فك التشكيلات المسلحة وإدماجها في قوات الشرطة والجيش بالتنسيق مع لجنة المصالحة الوطنية والمشايخ وعمداء البلديات، والثاني، السعي إلى إجراء الانتخابات بشكل عاجل لإنهاء حالة الانقسام السائدة في البلاد والعودة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.



وأشار «المسلاتي»، إلى الجهود المبذولة من قبل رئيس التجمع، «حسن طاطاناكي»، بالتنسيق مع المشايخ والأعيان ولجان المصالحة لفك النزاع المسلح وتجنيب العاصمة ويلات الحرب بغية رفع المعاناة عن المواطنين.

