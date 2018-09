أفاد عميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، أن البلدية تشهد حالة من الإنفلات الأمني حيث تقوم العصابات المسلحة بعدد من التعديات.

وطالب عميد البلدية، مديرية أمن طرابلس إلى سرعة تفعيل الأجهزة الأمنية، والعمل الفوري على تأمين البلدية وإخراج جميع التشكيلات المسلحة منها.

