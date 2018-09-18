العامة للكهرباء تطالب المواطنين بعدم إستغلال محطاتها لأغراضهم الشخصية

ليبيا – أعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها بعدم إستغلال محطات الكهرباء من قبل المواطنين لأي أغراض شخصية تفادياً لحدوث مشاكل فنية والفصل المفاجئ على الأحياء السكنية .

الشركة أوضحت في منشور ها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”أن مركز حماية الطاقة الكهربائية بمدينة المرج قام في وقت سابق بإخلاء محطة لسطاطا التابعة لدائرة الجهد المتوسط بالمدينة.

وأشارت الشركة إلى أن أحد المواطنين إستغل محطة لسطاطا كحضيرة لتربية الأغنام الأمر الذي يشكل خطراً على معدات المحطة وكثرة القوارض.

المرصد – متابعات