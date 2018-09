«المشري» من تونس: «مجلس النواب» سيكون المتسبب في فشل اتفاق باريس

قال رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، إن مجلس النواب هو من يعرض اتفاق باريس برمته إلى الفشل؛ مرحبا في ذات الوقت بخطوة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور ومشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتعجيل بحل المختنق السياسي الذي تمر به البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه رفقة النائب الثاني فوزي العقاب، بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا السيدة “بياترس دو هيلن” والوفد المرافق لها، بالعاصمة التونسية.

وأكد المشري خلال اللقاء، على أهمية هذه الإصلاحات وتأثيرها المتوقع فور تنفيذها في تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من الأزمة، موضحا الجهود التي سخرها المجلس في إنجاز هذا الملف، والدور الذي لعبه كضاغط ووسيط بين الجهات ذات العلاقة، إلى أن تم توقيع الإصلاحات في الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

وشدد المشري، في ختام اللقاء على خطورة قيام أي حرب جديدة في ليبيا خاصة في العاصمة طرابلس، موضحا بأنه بات هناك إمكانية حل كل الإشكاليات بالحوار، وداعيا بتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي في أسرع وقت ممكن.

