عضو بــ«الاستشاري» يتهم «السويحلي» بشق الصف

اتهم عضو الدولة الاستشاري، إدريس بو فايد،أمس الاثنين، رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي بمحاولاته اليائسة لشق صف المجلس.،

وقال بوفايد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” إن بيان السويحلي مع عدد من أعضاء المجلس يحمل توقيعات مزورة.

وأكد بوفايد، أن المجلس الاستشاري يؤيد مسار الخروج من المراحل الانتقالية بالبلاد، والذهاب إلى انتخابات دستورية تقود لمرحلة استقرار دائم.

جدير بالذكر، أن السويحلي نشر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بيانا موقعا من 29 عضوا بالمجلس، يطالب فيه بانتخابات جسم تشريعي جديد، وخروج الأجسام الحالية من المشهد السياسي بدون قاعدة دستورية.

