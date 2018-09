شهدت العاصمة طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” فأن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي يمكنك الدخول للمشروع وحى الزهور و صلاح الدين و الوادى و الخلاطات.

جدير بالذكر أن عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» شهدى دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

The post انتشار مكثف لقوة «حماية طرابلس» وسط اشتباكات متقطعة بشوارع العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية