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انتشار مكثف لقوة «حماية طرابلس» وسط اشتباكات متقطعة بشوارع العاصمة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

شهدت العاصمة طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” فأن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي يمكنك الدخول للمشروع وحى الزهور و صلاح الدين و الوادى و الخلاطات.

جدير بالذكر أن عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» شهدى دوي  أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • الاحتلال الايطالي لم يرتكب عشر ما ارتكبوه هالمليشيات الاحراميه و التي تطهي بانهم ثوار و خم يعلمون انه ليست هناك لا ثوره و لا غيرها. اللي حصل هو خيانه باعتراف عربيها ساركوزي و ليفي.

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    • ياترى متى تنتهي هذه المهزلة ومتى يتحرك طوفان الجوعى ليقذف بالقمامة إلى مكانها الذي يجب أن تكون فيه

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  • حماية طرابلس ممن ؟؟؟ ومن هم اللي بيحموا العاصمه ؟؟ اكيد مليشيات المخانب و طالما كلاب الفرقاطه و الاخوان المفسدين و مليشيات التاجوري و الككلي و كاره و المصاريت و غيرهم قاعدين محتلين العاصمه. فالعاصمه اذن غير محميه. لما يدخل الجيش العربي لليبي و يحررها من كل هالحشرات. حينها فقط نقول ان طرابلس محميه.

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