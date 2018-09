«العامة للكهرباء» تطالب المواطنين بعدم استغلال محطاتها لأغراض شخصية

طالبت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بعدم استغلال محطاتها لأي أغراض شخصية تفادياً لحدوث مشاكل فنية والفصل المفاجئ على الأحياء السكنية .

وأفادت الشركة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أن مركز حماية الطاقة الكهربائية بمدينة المرج، قام في وقت سابق، بإخلاء محطة لسطاطا التابعة لدائرة الجهد المتوسط بالمدينة والتي استغلها أحد المواطنين، كحضيرة لتربية الأغنام الأمر الذي يشكل خطراً على معدات المحطة وكثرة القوارض.

