رسميًا .. فرنسا تكلف«دو هيلن» خلفًا لــ«كرومي» كسفيرة لها في ليبيا

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الإثنين، عن تكليفها لسفيرتها السابقة لدى مالطا “بياترس دو هيلن”، كسفيرة لبلادها في ليبيا.

ويأتي هذا التكليف، بقرار تسليم “دوهلين” مهامها بشكل رسمي، خلفًا للسفيرة “بريجيت كورمي” التي جرى تعيينها سفيرة لبلادها في مالطا.

جدير بالذكر،أن السفيرة الفرنسية“بياترس دو هيلن” أجرت أول لقاء لها في طرابلس مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري ،خالد المشري كأول نشاط لها بعد عملية الاستبدال.

