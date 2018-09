بلدية بنغازي تبحث سبل توسعة مسار شارع جمال

تفقد عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، آليات توسعة شارع جمال عبدالناصر في الجزء المحصور بين مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى جزيرة دوران الدائري الثالث ” مجمع الكليات الطبية “، وصولاً إلى مفترق شارع المعهد الصحى بمنطقة أرض بلعون فى الاتجاهين .

هذا ورافق المستشار العبار في الجولة الميدانية، كل من مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية، ومدير مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق، وشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.

جدير بالذكر أن هذا الشارع يشهد كثافة مرورية عالية خلال معظم ساعات اليوم, كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، بالإضافة إلى المناطق السكنية, التي من شأن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية به.

