«علي القطراني» رئيسًا لمعرض «صنع في مصر» ببنغازي

كلفت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ورجال الأعمال، نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع ، علي القطراني، رئيسا لمعرض صنع في مصر المقرر إقامته في بنغازي مطلع العام المقبل.

وينظم المعرض برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ورجال الأعمال، هذا وأتفق المجتمعون على إطلاق مرحلة الترويج والتجهيز والتنظيم والبدء بمرحلة التواصل مع الجانب المصري، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعرض؛ والذي يخصص للصناعات المصريه المتخصصة فى مجال الأعمار ومواد البناء والتشييد والمقالات والاستشارات الهندسية والفنية والتقنية.

