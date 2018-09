وزير الداخلية بالوفاق يتفقد مقار إمتحانات الثانوية بجامعة طرابلس

تفقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام عاشور، صباح اليوم الإثنين، مقار لجان إمتحانات إتمام الشهادة الثانوية الدور الثاني بجامعة طرابلس القاطع “أ”.

وأطلع عاشور، أمس الإثنين، على سير الإمتحانات داخل هذه المقار بعد شروح وافية من اللجان المشرفة على سير ها ولعدد من الطلبة والطالبات الذين يؤدون إمتحاناتهم.

وشدد الوزير ،خلال هذه الجولة، على أن اللجان الأمنية المكلفة بحماية مقار الإمتحانات تقوم توفير المناخ الأمن الملائم للممتحنين حتي تتم الإمتحانات بالمستوى المطلوب.

