أهالي «بني وليد» يغلقون طريق المطار

أغلق أهالى عمارات الضمان في بني وليد، مساء أمس الإثنين، الطريق الرابط بين وسط المدينة وطريق المطار، احتجاجًا على إهمال الجهات المسؤولة لمشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة العمارات.

وتأتي تلك الاحتجاجات، بعد مماطلة الجهات المسؤولة في إيجاد حلول جذرية لمشكلة تسرب وطفح مياه الصرف الصحي، التي أدت إلى انتشار الحشرات بشكل كبير إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك المياه، مناشدين إياهم بتحمل مسؤوليتهم حيال الأمر.

