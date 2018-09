«سالفيني» يغلق أبواب الموانيء مجددًا أمام المهاجرين

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن السفينة أكواريوس 2 التابعة لمنظمات غير حكومية، تبحر جنوب سردينيا متجهة نحو قناة صقلية و التي تحمل مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا.

وأوضح سالفيني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن موانيء بلاده مغلقة ولن تسمح بإنزال المهاجرين، موضحا بأن السفينة أكواريوس غيرت اسمها، بإضافة رقم 2، ورفع علم جديد، حيث لم تعد تحمل راية جبل طارق بل بنما، مشددا على أن وجهتها النهائية لن تتغير، تي لن تكون إيطاليا.

