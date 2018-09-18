البيان الختامي لملتقى القبائل يدعو لإجراء انتخابات حسب إتفاق باريس

دعا البيان الختامي لملتقى القبائل الليبية الذي انعقد في مدينة اجخرة تحت شعار ” كلنا من أجل ليبيا”، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق اتفاق باريس.

وشمل البيان الذي تابعته قناة ليبيا الدعوة إلى توحيد ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إلى جانب رفض كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة وكذلك توحيد المؤسسات العامة والسيادية للدولة.

وطالب البيان الختامي مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة، إلى جانب تفعيل القانون رقم 6 لسنة 2015 المتعلق بالعفو العام، وتحقيق العدالة العدالة الاجتماعية والتشديد على عودة النازحين والمهجرين.

وبما يتعلق بالحدود الليبية، شدد البيان الختامي على تأمين الحدود الليبية ورفض توطين الهجرة غير القانوية والتدخل الخارجي بالشأن الليبي.

وتخلل البيان اقتراح تشكيل جسم تستند إليه متابعة التوصيات تحت مسمى ” مجلس الشيوخ الليبي”، على أن تكلف اللجنة بمتابعة الاجراءات المطلوبة.

وخُتم البيان ، بالدعوة إلى اللجوء للمظاهرات العامة والعصيان المدني، في حال عدم تنفيذ ما جاء بتوصيات الملتقى.

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