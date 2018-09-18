“قبائل ترهونة” يجدد إلتزامه بوقف إطلاق النار

جدد مجلس قبائل ترهونة إلتزامه بوقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية، مشيداً بما وصفها بالمساعي الجادة لتحقيق بناء مؤسسات أمنية وعسكرية.

وأكد في بيان له على ضرورة أن تكون القوة المشكلة بموجب قرار 123 لحماية مؤسسات الدولة فقط، مشدداً بأن تلك القوة يجب أن تكون من كافة مدن ليبيا.

كما طالب بتسليم كافة مؤسسات الدولة للقوة المشكلة بما في ذلك مطار معيتيقة، رافضا إعادة تدوير الميليشيات تحت أي مسمى.

وجدد مجلس قبائل ترهونة الدعوة لحل كافة التشكيلات المسلحة، وإلغاء كافة القرارات المشرعنة للميليشيات وفق اتفاق الزاوية.

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