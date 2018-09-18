اشتباكات طرابلس تتجدد.. وبادي في الواجهة

تجدّدت الاشتباكاتُ المُسلّحةُ في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في طريق المطار ومحيطِ شارعِ الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجومٍ يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

ويشار إلى أن بعثةَ الأممِ المُتحدة كانت قد اجتمعت في مدينة الزاوية مع ممثّلين عن حكومة الوفاق، والقادةِ العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعاتِ المسلّحةِ الموجودة في العاصمة وما حولها في الـ9 من سبتمبر الجاري.

ووقعت الأطراف المشاركةُ في الاجتماع على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت الاتفاق.

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