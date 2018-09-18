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اشتباكات طرابلس تتجدد.. وبادي في الواجهة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجدّدت الاشتباكاتُ المُسلّحةُ في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في طريق المطار ومحيطِ شارعِ الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجومٍ يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

ويشار إلى أن بعثةَ الأممِ المُتحدة كانت قد اجتمعت في مدينة الزاوية مع ممثّلين عن حكومة الوفاق، والقادةِ العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعاتِ المسلّحةِ الموجودة في العاصمة وما حولها في الـ9 من سبتمبر الجاري.

ووقعت الأطراف المشاركةُ في الاجتماع على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت الاتفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ديرو ما ديرو المشير يا خونة
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد

    • يا حسين اقري درسك زين .اولا القذافي امتاعك ليس بولي امر .كافر بشهادة علماء الامة يامريض .وثانيا والله حرام واحد زيك يتكلم عالسلفية….واخيرا …..انتم اول من خرج وخرب البلاد يامريض

      رد

  • يا حسين اقري درسك زين .اولا القذافي امتاعك ليس بولي امر .كافر بشهادة علماء الامة يامريض .وثانيا والله حرام واحد زيك يتكلم عالسلفية….واخيرا …..انتم اول من خرج وخرب البلاد يامريض…..فلهذا موت بقهرتك معمر جاف وكانت نهايته عصاة مكنسة

    رد

    • معمر طلع أرجل من الإخوان والمقاتلة والمزاريط والصعاليك والمخانب والشلتت والبغولة اللي مسميين روحهم “ثوار” ووطني أكثر من العملاء والخونة اللي باعوا البلاد لتركيا وقطر وإيطاليا يا تافه

      رد

      • ياعباد الأصنام
        خلاص الدنيا ما فيها غير هؤلاء
        القذافي انتهى والبلاد تبي ناس يبنوها
        حطو ايديكم في أيدين بعضكم وارفعوا الحمل جميع
        واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله