اشتباكات طرابلس تعاود الاشتعال

العنوان-طرابلس

تجدّدت الاشتباكاتُ المُسلّحةُ في طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، في طريق المطار ومحيطِ شارعِ الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجومٍ يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

وأدت الاشتباكات إلى نزوح كبير للعائلات في المناطق المذكورة .

يشار إلى أن بعثةَ الأممِ المُتحدة كانت قد اجتمعت في مدينة الزاوية مع ممثّلين عن حكومة الوفاق، والقادةِ العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعاتِ المسلّحةِ الموجودة في العاصمة وما حولها في الـ9 من سبتمبر الجاري وقع فيه على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت الاتفاق.

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