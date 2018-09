انقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية بسبب تجدد الاشتباكات

المتوسط:

كشف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، عن انقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأفاد «التكوري»، أن الانقطاع جاء نتيجة إصابة دائرتي الهضبة الجنوب رقم (1 2) وخروج أغلب محطات التوليد بعد تجدد الاشتباكات.

وشهدت العاصمة في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فإن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي يمكنك الدخول للمشروع وحى الزهور وصلاح الدين والوادى و الخلاطات.

جدير بالذكر أن عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» قد شهدت دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

