خرق الهدنة بمشروع الهضبة وطريق المطار جنوب طرابلس.. وشركة الكهرباء تعلن حدوث إظلام تام

ليبيا – أكد مصدر أمني في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء خرق كل من قوة الردع المشتركة أبو سليم التابعة لداخلية الوفاق ولواء الصمود بخرق الهدنة منذ صباح اليوم في منطقتي طريق المطار ومشروع الهضبة جنوب طرابلس.

المصدر أكد في تصريخ خاص للمرصد بأن الاشتباكات العنيفة حدثت بعد مناوشات بسيطة بالقرب من معسكر حمزة وخزانات شركة البريقة قبل أن تلتحق باقي وحدات القوتين وتتسع رقعة الاشتباكات في المنطقة .

وتزامناً مع الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أعلنت شركة الكهرباء إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1-2 ) مما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية والجنوبية ، مبينةً بأنها تعمل على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

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