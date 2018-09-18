سرت: متابعة ملف تعويضات المباني المتضررة من العمليات العسكرية

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني مع رئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة جراء العمليات العسكرية ناصر ارفيدة، آخر الخطوات التي يقوم بها جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لاستكمال تدقيق تعويضات عام 2011 .

وبحسب صفحة بلدية سرت على فيسبوك، جاء ذلك في لقاء جمعهما أمس الإثنين، ناقشا فيه أيضاً ملف إحالة كشوفات المتضررين من حرب داعش .

الجدير بالذكر، أن عميد بلدية سرت مختار المعداني، كلف في وقت سابق مكاتب استشارية هندسية عن طريق جهاز مشروعات الإسكان والمرافق لتقوم بأعمال الحصر والتدقيق لكافة الأحياء المتضررة في سرت.

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