رويترز : بيانات تظهر زيادة واردات الولايات المتحدة من النفط الليبي في شهر سبتمبر

العنوان-ليبيا

ذكرت رويترز اليوم 18 سبتمبر أن واردات الولايات المتحدة من الخام الليبي أنتعشت في شهر سبتمبر بعد فترة توقف مؤقتة.

حيث أظهرت بيانات طومسون رويترز ليوم الاثنين 17 سبتمبر ” أن تدفقات الخام الليبي الى الولايات المتحدة أستؤنفت في سبتمبر أيلول بعد أنخفاضها الى الصفر الشهر الماضي وسط اغلاق في وقت سابق للميناء ”

حيث يذكر أن الاضطرابات أدت إلى أغلاق الموانئ الليبية الرئيسية وإلى خفض إنتاج البلاد من النفط الخام في شهر يوليو ، لكن الإنتاج إنتعش بمقدار 280 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 950 ألف برميل يوميا بعج إعادة فتح الموانئ ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة الدول الصناعية.

هذا وسوف تصل أربع ناقلات تحمل ما مجموعه 2.1 مليون برميل ، أو 70800 برميل في اليوم من ميناء ليبيا الرئيسي في منطقة السدرة وغيرها من المحطات الفرعية والتى ربما تكون وصلت بالفعل إلى ميناء في فيلادلفيا ونيويورك وهيوستن هذا الشهر.

وقالت رويترز أن البيانات أظهرت أن السفينة “سيشوت” وصلت في 4 سبتمبر بـــ 600 ألف برميل في مصفاة باي واي في فيليبس 66 في ميناء نيويورك ونيوجيرزي ، و فيليبس 66 رفض التعليق على الخبر.

ومن المقرر أن تصل شركة سيلفرواي التي استأجرتها شركة إيني الايطالية المتخصصة في النفط إلى فيلادلفيا يوم الأربعاء بعد أن غادرت ميناء مليته الليبي بأكثر من 600 ألف برميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية