المتوسط:

شهدت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، اشتباكات قوية بشارع الخلاطات، فيما

تم رصد أصوات اشتباكات قوية خلف معسكر حمزة وكذلك تصاعد دخان بالقرب من المعسكر.

وأفادت مصادر، أنه تم أيضًا سماع أصوات الاشتباكات بمنطقة المشروع خط 8، وشارع المطبات خلف سوق فهد بالقرب من معسكر حمزة، وأيضًا بالقرب من النقلية بطريق المطار، كما تم رصد خروج عدد من العائلات من منطقة المشروع خط 1 بسبب شدة الاشتباكات.

فيما رجح بعض الأهالي بتلك المناطق أن الاشتباكات الدائرة الآن ما بين صلاح بادي وغنيوه،

وشهدت العاصمة في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فإن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي يمكنك الدخول للمشروع وحى الزهور وصلاح الدين والوادى و الخلاطات.

جدير بالذكر أن عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» قد شهدت دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

The post تجدد الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وتصاعد الأدخنة بالقرب معسكر حمزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية