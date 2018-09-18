شركة البريقة تبحث تذليل الصعاب لإيصال المحروقات لمناطق الجنوب

بحثت لجنة إدارة شركة البريقة مع مسؤولي شركات التوزيع كافة (الشرارة ، الراحلة، ليبيا نفط والطرق السريعة)، مستجدات إعادة نظر الشركات في تقييم محطاتها وفق شروط لائحة إجراءات إنشاء محطات توزيع الوقود المحالة لطرفهم للحد من ظاهرة التهريب.

وبينت الشركة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، شمل أيضاً مناقشة سبل انسياب المحروقات للمحطات والمواطنين بشكل مستمر وعملي والحيلولة دون حدوث مختنقات لا مبرر لها.

وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تزويد منطقة الجنوب الليبي بالمحروقات، ومحاولة تذليل هذه الصعاب لإيصال المحروقات للجنوب.

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